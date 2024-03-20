Минобороны хочет ограничить спутниковую съемку над Украиной из-за обстрелов РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко .

РФ покупает спутниковые снимки Украины

"Россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки для ударов по территории Украины" - сказала она.

С начала полномасштабного вторжения зафиксировано уже более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней или недель это место обстреливала Россия. После этого спутник снова направлялся на место для фиксирования масштабов обстрела.

Такие случаи могут быть свидетельством того, что Россия покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники.

Украина планирует этому противодействовать

"Почти ежедневно Россия наносит удары по территории Украины. Для поиска целей и для проверки результатов ударов Россия использует спутниковые данные", - сказала она.

По словам замглавы Минобороны, западные санкции действуют, космические разведывательные возможности России снижаются.

Украинские эксперты предполагают, что из-за этого враг ищет дополнительные возможности и, вероятно, покупает космические снимки через третьи компании - в частности, через западные. В этом контексте, одним из решений может быть ограничить спутниковую съемку над Украиной.

Минобороны работает над правовой базой по этому вопросу

"Мы готовы предложить механизм, который не повлияет на развитие рынка и станет решением этой ситуации", - отметила Черногоренко.

Она добавила, что Министерство обороны прорабатывает международные нормативно-правовые механизмы и предложит конкретные шаги для противодействия применения космической разведки в войне против Украины.

РФ использовала спутниковые снимки для войны против Украины