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Минобороны об электронных повестках: не будут разрабатываться без соответствующего закона

Фото: в Минобороны прокомментировали идею электронных повесток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сейчас в Министерстве обороны не работают над внедрением электронных повесток. Для этого необходимо принять соответствующее законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в интервью NV.

"В настоящее время, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении Резерв+ нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", - заявила Черногоренко.

По ее словам, пока не будет принято законодательство, работа над электронными повестками не может начаться.

На вопрос, поддерживает ли заместитель министра обороны идею электронных повесток, она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры.

Электронный кабинет военнообязанного

Напомним, что в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного - это мобильное приложение "Резерв+".

В нем военнообязанные украинцы могут обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024, что фактически заменит поход в ТЦК.

Кроме того, в "Резерв+" появился электронный аналог бумажных военно-учетных документов. Это специальный Qr-код.

 

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