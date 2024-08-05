ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны позволило использовать в ВСУ украинскую башню для М113

Понедельник 05 августа 2024 18:37
UA EN RU
Минобороны позволило использовать в ВСУ украинскую башню для М113 Фото: бронетранспортер М113 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская модифицированная модульная башня для бронетранспортера М113 кодифицирована и разрешена для использования в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, новая бронированная башня отечественной разработки может быть установлена на бронетранспортере всех модификаций М113.

Кроме этого, конструкция обеспечивает защиту башенного стрелка от шаров стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Защищает от обломков боеприпасов.

Следует напомнить, что для ведения огня по наземным и воздушным целям на турель гусеничного бронетранспортера М113 устанавливается пулемет М2 (Browning) калибра 12,7 мм. Опционально на М113 также возможно устанавливать автоматический гранатомет Mk 19 или противотанковый комплекс M47 Dragon и BGM-71 TOW.

Что известно о М113

Гусеничный бронетранспортер M113, принятый на вооружение армии США в 1960 году, способен преодолевать водные преграды и предназначен для транспортировки военных в зонах боевых действий. Украина получила первые M113 в апреле 2022 года от США, позже Дании, а в июне 2024 года - от Литвы. M113 является одной из самых распространенных боевых машин в мире, находясь на вооружении 44 стран. За более чем 50 лет произведено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях, с базовой моделью M113A2MK1.

Характеристики М113:

  • вес - 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров;
  • мощность двигателя М113 – 265 л.с.;
  • скорость – 61 км/ч;
  • операционная дальность – 483 км;
  • длина – 4,8 м;
  • ширина – 2,5 м;
  • высота – 2,2м.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что украинские пограничники уже начали тренировки на бронетранспортерах М113, недавно получивших от Литвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату