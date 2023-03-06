Минобороны Дании запретило своим работникам пользоваться TikTok на рабочих телефонах

Министерство обороны Дании ввело запрет на использование видеохостинга TikTok на рабочих телефонах. Это связано с усилением меры безопасности в киберпространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Все работники ведомства попросили удалить приложение с рабочих телефонов и других официальных устройств.

"Мы просим работников удалить TikTok на рабочих телефонах и других официальных устройствах как можно быстрее, если они раньше устанавливали это приложение", - говорится в заявлении министерства.

Там заметили, что по данным Центра кибербезопасности TikTok запрашивал определенные права на доступ к устройству. Это создавало риски и возможности шпионажа.

Кроме этого, ранее в Дании к аналогичному мероприятию прибегли в парламенте. Они также должны были удалить TikTok с рабочих устройств.