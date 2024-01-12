В Минобороны Британии рассказали подробности ночной атаки по хуситам в Йемене

"Силы коалиции определили ключевые объекты, вовлеченные в атаки по военным и гражданским кораблям, и согласились провести тщательное скоординированный удар, чтобы уменьшить возможности хуситов нарушать международное право таким образом", - заявили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что в ударе принимали участие четыре самолета Typhoon FGR4 ВВС Британии при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер". Известно, что самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точных ударов по двум объектам хуситов. Одной из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась для запуска разведывательных и ударных дронов.

"Другим местом, пораженным нашими самолетами, был аэродром в Эббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем. Наши самолеты выявили и преследовали несколько ключевых целей на аэродроме", - заявили в министерстве обороны Британии.

Отмечается, что при планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана.

Удары США и союзников по базам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Британия сегодня ночью, 12 января, нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене. По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносились американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.

Вскоре удары подтвердил президент США Джо Байден. По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

Причиной для нанесения удара стали акты аргессии хуситов против судов в Красном море. Так, в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.