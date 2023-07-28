Минобороны Британии отправило секретные документы стране-союзнику Путина в Африке, - СМИ

По данным журналистов, Минобороны изначально собиралось отправить файлы по электронной почте в Пентагон, но произошла опечатка. Как объясняет издание, Пентагон использует доменное имя ".mil". А британские чиновники ошиблись и отправили сообщение на доменное имя ".ml", которое используют в Мали.

Известно, что большинство отправленной информации касались исключительно данных "внутренней кухни" Минобороны Британии, например, когда и кто из чиновников собирается в отпуск. Но часть файлов касались и британских исследований в области гиперзвуковых ракет. На данный момент по этому факту в Британии уже начали расследование.

Журналисты заявили, что подобная отправка писем в Мали вместо Пентагона происходит не впервые. Так, голландский предприниматель, который управляет доменом Мали, получает около 20 тысяч ошибочно направленных электронных писем в день. Он уже обращался в Пентагон с сообщениями об утечке, но никакой реакции на этот счет не последовало.

Утечка секретных документов в США

12 апреля 2023 года в США задержан член Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра в связи с утечкой секретных документов Пентагона.

В "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины. В частности, в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.