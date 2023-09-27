Минобороны Азербайджана раскрыло потери во время военной операции в Карабахе

При проведении молниеносной военной операции в Нагорном Карабахе в период с 19 по 20 сентября общее количество раненых и погибших военнослужащих ВС Азербайджана составили более 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана .

"В результате успешных местных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен", - отмечается в заявлении ведомства.

Также указывается, что в ходе операции погибли 192 азербайджанских военнослужащих.

"При этом в результате местных антитеррористических мероприятий пострадали 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо", - говорится в релизе.

В Минобороны страны уточнили, что среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники Министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Один из погибших - мирный житель.

"Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после судебно-генетических экспертиз", - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В Минобороны государства подчеркивают, что чтят "светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики".

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, что 19 сентября азербайджанские военные провели в Карабахском регионе "антитеррористические меры локального характера". В результате этой операции, что длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе, и восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Карабахского региона.

Ранее в Минобороны Азербайджана уже показали конфискованную военную технику, оружие и боеприпасы, изъятые в Карабахе.

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