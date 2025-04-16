Минобороны Австралии: Индонезия исключила размещение самолетов РФ на своей территории

По его словам, он обсудил этот вопрос со своим индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином. Это произошло после того, как издание Janes опубликовало в воскресенье материал о якобы запросе РФ использовать базу в провинции Папуа для своих военных самолетов. Публикация вызвала широкую обеспокоенность в Канберре (столица Австралии).

"Он недвусмысленно дал мне понять, что нет никаких перспектив размещения российских самолетов в Индонезии, и что подобные сообщения - просто неправда", заявил Марлз сегодня утром.

По данным Janes, Россия запрашивала доступ к авиабазе Манухуа, которая расположена менее чем в 1400 километрах от северного австралийского города Дарвин. Эта информация быстро распространилась в австралийских СМИ и вызвала ажиотаж накануне всеобщих выборов, запланированных на 3 мая.

Россия напрямую не комментировала эти сообщения, но, по данным ABC, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что существует "множество различных фейковых новостей и публикаций в СМИ, в том числе касающихся чувствительных тем".

Правоцентристская оппозиция Австралии (Либеральная и Национальная партии) быстро отреагировала на сообщения, обвинив правительство в пренебрежении интересами национальной безопасности. Однако после того, как лидер либералов Питер Даттон ошибочно заявил, что запрос России был озвучен президентом Индонезии, он подвергся резкой критике со стороны главы МИД Пенни Вонг за "безрассудство" в своих публичных заявлениях.

Отметим, что достоверно так и неясно, действительно ли был запрос от РФ по поводу доступа к авиабазе.