В Минобороны анонсировали введение онлайн-рекрутинга через приложение Резерв+

"Еще одним из важных пунктов по Резерв+ будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, которые поступают в Вооруженных силах Украины, и подать заявку", - сказала она.

По ее словам, Минобороны имеет уже 700 тысяч человек, которые обновили свои данные через Резерв+. В оборонном ведомстве понимают, что если бы ТЦК и СП приняли 700 тысяч граждан для обновления данных, то на это могли бы уйти месяцы.

"Именно по такому принципу мы хотим запустить онлайн рекрутинг, чтобы можно было очень быстро осуществить поиск вакансий и защищать свое государство там, где ты больше всего нужен", - пояснила Черногоренко.

Что еще появится в Резерве+

Заместитель министра обороны рассказала, что ее команда делает Резерв+ полноценным продуктом, который будет сопровождать военнообязанного весь период, сколько он таким будет считаться.

"Например, мы хотим добавить обучение, которое проходит военнообязанный, мы планируем добавить различные базы знаний, которые помогут гражданину готовиться к службе, улучшать осведомленность в военном деле", - пояснила она.

Также Черногоренко сказала, что в Минобороны хотят, чтобы военнообязанный мог актуализировать любую информацию о себе, а не только контактные данные.