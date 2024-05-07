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"Миннесота" снова переиграла "Денвер", "Нью-Йорк" дожал "Индиану": видео плей-офф НБА

Фото: Энтони Эдвардс ведет "Тимбервулвз" к сенсации (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации продолжился победами "Миннесоты Тимбервулвз" и "Нью-Йорк Никс" во втором раунде плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Индиана" – 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30); серия – 1:0

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Денвер" – "Миннесота" – 80:106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24); серия – 0:2

 

 

"Никс" провели непростой матч против "Пэйсерса". Если по итогам стартовой четверти хозяева сумели оторваться на 3 пункта, то во второй "Индиане" быстро нивелировало преимущество "Нью-Йорка". Более того, на большой перерыв гости ушли с 6-очковым гандикапом.

В течение третьей 12-минутки на площадке продолжались качели, так что "Никс" отыграли лишь один пункт отставания. Впрочем, решающей стала финальная четверть. В настоящей драме "Индиана" растеряла преимущество к середине игрового отрезка, а в последние минуты более удачными были действия хозяев.

 

 

В свою очередь "Тимбервулвз" во второй раз подряд разобрались с действующими чемпионами. После близкой победы в первом поединке теперь "Миннесота" фактически доминировала на протяжении всей встречи. К большому перерыву Эдвардс и компания просто "смяли" оппонентов и привезли "Наггетс" 26 (!) пунктов преимущества.

Кое-как "Денвер" пришел в себя во второй части поединка. Однако максимумом хозяев в этот вечер стал обмен победами в третьей и финальной четвертях с одинаковым отрывом в 4 очка. Перед переездом серии в Миннеаполис "Тимбервулвз" заработали солидное преимущество и могут сенсационно закрыть противостояние дома.

К слову, накануне форвард "Орландо" Банкеро возглавил хит-парад моментов с капитаном против "Кливленда".

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