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Минная безопасность в Украине. ГСЧС создала сайт для обучения детей

Фото: ГСЧС создала сайт для обучения самых молодых (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт.

В ГСЧС напоминают, что ранее в Украине неоднократно были случаи минирования россиянами игрушек и других предметов, которые привлекают внимание детей, а следовательно, представляют большую угрозу их жизни и здоровью.

"Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекрыгин.

Поэтому специалисты разработали ресурс о минной безопасности. Он содержит четыре раздела: для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложены адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними.

При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.

Минная опасность

В результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.

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