Минная безопасность для детей: где чаще всего "прячется" взрывчатка

В зонах боевых действий или прифронтовых территориях часто остаются неразорванные снаряды, мины, оружие. К тому же оккупанты перед уходом минируют дома местных жителей, с чем следует быть особенно осмотрительными.

О том, как распознать опасные предметы и научить этому детей, РБК-Украина расспросило специалиста по социальным и поведенческим изменениям ЮНИСЕФ в Украине Светлану Кисилеву.

Кто из детей в самой большой опасности

По результатам исследования ЮНИСЕФ, к группе наивысшего риска проявления опасного поведения взрывоопасных предметов относятся мальчики 14-17 лет.

Дело в том, что они более самостоятельны, часто проводят время вне дома и в новых местах.

"В целом дети из сельской местности и малообеспеченных семей имеют более высокий риск проявления опасного поведения", - говорится в исследовании.

Ребята 14-17 лет более склонны к опасному поведению по отношению к ВОП (инфографика: ЮНИСЕФ)

Девушки постарше при таком же уровне осведомленности склонны демонстрировать более безопасное поведение в отношении мин и взрывоопасных предметов. Группа наименьшего риска - это дети в возрасте 10-13 лет.

Более 90% опрошенных детей утверждают, что знают правила минной безопасности. Лучшую информированность и знание правил минной безопасности продемонстрировали дети из:

Запорожской

Харьковской

Херсонской

Донецкой

частично Сумской областей

В загрязненных минами и взрывоопасными предметами районах Черниговской, Киевской и Житомирской областей этот показатель ниже. Худшие результаты осведомленности обнаружили у детей из западных областей, где угрозы, связанные с минами и взрывчаткой, самые низкие.

Статистика осведомленности по минной безопасности по регионам (инфографика: ЮНИСЕФ)

Главные правила минной безопасности

"Правила очень просты: "Не підходь, не чіпай, 101 набирай". Согласно международным стандартам в минном образовании есть четыре вектора для детей и молодежи: умение распознавать взрывоопасные предметы, места где именно могут быть ВОП, предупреждающие знаки, то есть как обозначаются опасные территории, алгоритм действий", - рассказывает Светлана Кисилева.

По ее словам, следует осторожно доносить ребенку знания по минной безопасности: так, чтобы они не испугали его и не вызывали лишнего интереса.

Как распознать опасный предмет?

"Детей важно учить, как запомнить внешний вид, форму, цвет ВНП, из чего он сделан и на что похож. Речь идет не о том, чтобы называть и идентифицировать каждый ВОП. Главное понимать, что этот предмет взрывоопасен и к нему нельзя приближаться", - объясняет эксперт.

Она отмечает: важно донести детям, что ВОП бывают очень разных размеров: некоторые длиной с палец, а некоторые - очень большие. Они могут быть из разных цветов или материалов, но если предмет долго лежал, его окрас может потеряться.

Относительно материала взрывоопасные предметы бывают из металла, из пластика, комбинированные.

Как опрошенные дети идентифицируют опасные предметы (инфографика: ЮНИСЕФ)

Где чаще всего может "прятаться" взрывчатка

Взрывоопасные предметы на загрязненных территориях могут находиться в любых местах, говорит Кисилева. Дети должны знать, на какие именно объекты и локации следует обращать внимание во избежание минной опасности.

"Во-первых, это заброшенные или разрушенные, изуродованные здания, такие как дома, квартиры, инфраструктурные здания. Во-вторых, признаком опасности также является заброшенная или уничтоженная военная, гражданская машина, изуродованная в результате авиаудара или взрыва боеприпаса, мины. В-третьих, опасными могут быть мосты, грунтовые дороги, обочины дорог, объекты критической инфраструктуры, аэродромы электростанции, трансформаторы", - говорит Светлана.