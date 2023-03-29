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Минмолодежьспорта осудило МОК за смягчение допуска РФ в международный спорт

Фото: Минмолодежьспорта недовольно новыми рекомендациями МОК (olympics.com)
Автор: Антон Федорцив

Международному олимпийскому комитету (МОК) досталось от Министерства молодежи и спорта Украины за смену позиции относительно отстранения российских и белорусских атлетов от интернациональных соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Профильное министерство отреагировало на рекомендации МОК спортивным федерациям разрешить представителям РФ и Беларуси соревноваться в статусе нейтральных. В министерстве надеются, что рекомендованные условия будут применяться только в тех видах спорта, где россияне и белорусы продолжали выступления.

"Мы последовательно отстаивали и продолжим настаивать на том, что в условиях беспрецедентной неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины при поддержке Республики Беларусь, противоречащей принципам Олимпийской хартии, представителей государств-агрессоров не должно быть на международных спортивных аренах", – говорится в заявлении Минмолодежьспорта.

В то же время, в ведомстве довольны сохранением санкций МОК против правительств России и Беларуси, а также отказом допускать к соревнованиям сторонников войны, кадровых военных и правоохранителей. Там также отметили, что по рекомандациям функционеров теперь будет невозможна демонстрация символов обеих стран или наличие каких-либо других признаков принадлежности к ним, в частности в одежде, аксессуарах, инвентаре и т. д.

Отдельно в Минмолодежьспорта упомянули доклад приглашенных ООН экспертов о недискриминации спортсменов на основе гражданства. В ведомстве сожалеют, что МОК воспользовался высказанными в докладе беспокойствами, чтобы отказаться от полного запрета спортсменам и официальным лицам РФ и Беларуси на участие в соревнованиях.

К слову, ранее Международный союз биатлонистов исключил возвращение России в обозримой перспективе.

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