Жара усилится, а на западе пройдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине обещают переменную облачность, температура воздуха продолжит расти. Однако в Винницкой области и в большинстве западных регионов возможны местами кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В столице столбики термометра днем будут колебаться от +26° до +28°.

В Карпатах днем прогнозируется от +21° до +26°.

Днем по Украине будет +28°...+33° тепла, а в южной части и Кировоградской области местами сильная жара +35°...+36°.

По данным синоптиков, в Украине прогнозируется юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что температура в августе может колебаться в среднем от +12 до +29. В последний месяц лета обещает быть теплым и засушливым.

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