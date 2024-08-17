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Жара усилится, а на западе пройдут дожди: прогноз погоды на сегодня

Суббота 17 августа 2024 07:00
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Жара усилится, а на западе пройдут дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине обещают переменную облачность, температура воздуха продолжит расти. Однако в Винницкой области и в большинстве западных регионов возможны местами кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в Украине прогнозируется юго-восточный ветер скоростью от 3 до 8 м/с.

Утром в Карпатах и Прикарпатье местами ожидается туман.

Днем по Украине будет +28°...+33° тепла, а в южной части и Кировоградской области местами сильная жара +35°...+36°.

В Карпатах днем прогнозируется от +21° до +26°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области температура воздуха составит +24°...+29°.

В столице столбики термометра днем будут колебаться от +26° до +28°.

Жара усилится, а на западе пройдут дожди: прогноз погоды на сегодняФото: погода в Украине 16 августа (meteo.gov.ua)

Ранее синоптики прогнозировали, что температура в августе может колебаться в среднем от +12 до +29. В последний месяц лета обещает быть теплым и засушливым.

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Погода в Украине
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