В Мінкультури розповіли про строки будівництва меморіалу Героям Небесної сотні

Меморіальну частину планують завершити до Дня Незалежності України

Арест на проведение работ в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни по обустройству мемориала памяти могут снять до 22 февраля. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, мемориальную часть памятного комплекса Героев Небесной сотни планируют завершить ко Дню Независимости Украины.

"В конце 2018 года мы стали перед неожиданной проблемой, когда отдел ГПУ Сергея Горбатюка сделал предписание к тому, чтобы остановить строительство и провести дополнительные следственные действия. Они привели к тому, что наложен арест. На данном этапе до 22 февраля нам обещают снять первый арест в нижней части (Аллеи Героев Небесной сотни, – ред.), который предоставит возможность начать работы. До 20 марта – по всему периметру всего объекта. Это касается мемориальной части", - сообщил Нищук.

Он также не исключил, что строительство мемориала может задержаться.

"Если так произойдет, то это не избавит нас от мечты и идеи завершить мемориальную часть до 24 августа – Дня Независимости Украины.Если произойдут какие-то обстоятельства, которые независимы от нас, возможно, задержится. Но в любом случае мемориальная часть планируется именно в этом году", - добавил он.

Он также напомнил, что год назад завершился конкурс по проекту мемориала памяти Гороев Небесной сотни.

" Действительно, мы имели прецедент того, что мы впервые провели большой международный конкурс с участием 12 стран мира; с жюри, в которое входили ведущие архитекторы и художники, работавшие в Америке и Будапеште... Это была первая проба сделать конкурс такого качества. У нас полностью сделан отбор и тендерные процедуры", - заявил Нищук.

Напомним, ранее сообщалось, что семьи героев Небесной сотни согласились на перенос временного мемориала из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.