У Мінкульті розповіли, скільки парафій перейшли до ПЦУ

Не всі ці переходи отримали завершення і юридичне оформлення на рівні документів

Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что уже есть почти 340 документально зафиксированных процессов изменения подчинения УПЦ (МП) в ПЦУ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "5 канал".

Юраш отметил, что не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов.

"Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будет намного динамичнее тенденции", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и каковы факторы, которые еще сдерживают, представитель Минкульта заявил, что "задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ".

"С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство на приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, ибо признал только Константинополь, а церквам наружу говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не надо признавать. Словом, надо изнутри разрывать этот круг", - рассказал Юраш.

Юраш добавил, что есть немало спекуляций. Одна из них - что якобы изменения подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику, и есть попытки дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

Напомним, румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины, если украинская власть обеспечит права и свободы румынских общин.