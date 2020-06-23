Мінкульт запустить проект з медіаграмотності

Міністерство культури та інформаційної політики має намір в цьому році запустить проект про медіаграмотність. Він дозволить споживачам відрізняти фейки від правдивої інформації, і почати мислити критично.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телепрограми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Мене насторожують багато речей, які пов'язані з малокультурною інформаційною діяльністю деяких засобів масової інформації: зловживання, перекручення фактів, фейки, маніпуляційні речі. В цьому році ми почнемо розмову про медіаграмотність", - зазначив міністр.

За його словами, це важливий проект, який дозволить на рівні споживача починати відрізняти фейки від фактів, і почати мислити критично.

"Адже, щоб ми не робили, як би не воювали, якщо ми самі не зможемо споживати той продукт, який з усіх боків на нас лізе, ніщо нас не захистить від споживання цього продукту", - додав міністр.

Він також додав, що про культуру повинні говорити вчені, а не політичні діячі.

"Дискутувати мають вчені, повинні люди, які мають безпосереднє відношення до культури і набагато меншою мірою політики. Тому що, то що будуть робити політики, з одного боку, з іншого - вони будуть намагатися взяти для себе електорат, розхитувати ситуацію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 4 червня нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко став міністром культури.