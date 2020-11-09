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Мінкульт виступає проти карантину вихідного дня

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 16:59
Мінкульт виступає проти карантину вихідного дня
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство культури та інформаційної політики виступає проти карантину вихідного дня в Україні. Такі обмеження можуть нанести важкий збиток сфері культури і креативних індустрій.

Про це у Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

За його словами, карантин вихідного дня може позбавити роботи сотні тисяч українців.

"Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча слід пам'ятати, що в цілому аналогічні ризики і для мікро, малого і середнього бізнесу", - додав Ткаченко.

Він також упевнений, що закриття закладів культури не позначиться позитивно на загальну статистику захворюваності, оскільки там простіше за все контролювати протиепідемічні заходи. Також він підкреслив, що карантин вихідного дня ще наполовину знизить доходи цієї сфери.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня триватиме кілька тижнів, і це має попередити повний локдаун через пандемію COVID-19.

РБК-Україна докладно розписало, що таке карантин вихідного дня і який бізнес зможе працювати в нових умовах.

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