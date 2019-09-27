Мінкульт виступає за відповідальність для ЗМІ за маніпуляції

Фото: Володимир Бородянський (yes-ukraine.org)

Бородянський вважає необхідним запровадження кримінальної відповідальності за маніпуляції громадською думкою

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про необхідність кримінальної відповідальності для ЗМІ за маніпуляції громадською думкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "ВВС News Україна".

На думку урядовця, зараз люди, прикриваючись свободою слова, відверто маніпулюють суспільною думкою.

"Зараз так часто буває, що люди, прикриваючись свободою слова, відверто маніпулюють суспільною думкою. Я вважаю, що за маніпуляцію потрібно карати… Я не знаю поки що, чим. Але якщо ви, журналіст дуже поважного видання, взяли кошти у когось за те, що ви будете маніпулювати суспільною думкою, я вважаю, що потрібна кримінальна справа. Це не завжди тюрма, але давайте так: в умовах війни - це дуже серйозний злочин", - підкреслив міністр.

Також Бородянский зазначив, що Суспільне телебачення має задавати стандарт журналістики.

"Існування Суспільного телебачення… повинно задавати стандарт журналістики. Існування професійних об'єднань, у яких є 20, 30, 40 людей, відносно яких всі розуміють, що це дійсно люди, які не поступалися і не поступаються принципами. І от національна прес-карта, про яку ми говорили, можливо, через них має видаватися", - сказав він.

Міністр культури підкреслив необхідність "механізму саморегуляції у суспільстві" для країни, де йде інформаційна, гібридна війна.

"Це те, що ми повинні вибудовувати разом із журналістським товариством, суспільством. Ми повинні визнати, що є така проблема. Ми не можемо закривати очі і робити вигляд, що цього не відбувається: що ботоферми не працюють в Україні, що нема спотворення суспільної думки", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" у Верховній раді 9 скликання визначили коло народних депутатів, які можуть активно відвідувати телевізійні ефіри і надавати коментарі журналістам. Джерело в керівництві фракції "СН" повідомило РБК-Україна, що спікерами політичної сили у Верховній раді є ті народні депутати, які можуть компетентно відповісти на питання ЗМІ з приводу планів і рішень фракції.

Як писало РБК-Україна, керівник Офісу Президента України Андрій Богдан подав судовий позов до Шевченківського районного суду Києва проти журналістів-розслідувачів програми "Схеми". Зокрема, він хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.