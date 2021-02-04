Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука"

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до YouTube з проханням заблокувати "канали Медведчука". Була подана відповідна скарга.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко ефірі "Право на владу".

Він прогнозує, що це питання компанія розгляне досить швидко.

"Міністерство подало сьогодні скаргу в YouTube, де йде посилання на рішення РНБО. Наскільки я розумію, у Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "пов'язані особи", такі як Козак і Медведчук. Думаю, що там ця справа буде розглядатися досить швидко", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт направить в компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.