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Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука"

Автор: Инна Собора

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулося до YouTube з проханням заблокувати "канали Медведчука". Була подана відповідна скарга.

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Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко ефірі "Право на владу".

Він прогнозує, що це питання компанія розгляне досить швидко.

"Міністерство подало сьогодні скаргу в YouTube, де йде посилання на рішення РНБО. Наскільки я розумію, у Сполучених Штатах чітко розуміють дефініцію "пов'язані особи", такі як Козак і Медведчук. Думаю, що там ця справа буде розглядатися досить швидко", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Мінкульт направить в компанію YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна".

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK і "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Прогноз погоди
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