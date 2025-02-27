Минкульт пока не будет содействовать артистам и журналистам в выезде за границу: что случилось

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины считает, что правила выезда художников, артистов и медийщиков за границу во время военного положения нуждаются в уточнении. Речь идет о предотвращении злоупотреблений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МКСК.
В Минкульте рассказали, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда люди (получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства) не вернулись в Украину в установленные сроки.
Учитывая такую ситуацию и для достижения правовой определенности в этом вопросе, в конце 2022 года ведомство инициировало изменения - для минимизации использования целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения.
"Однако, по состоянию на сегодня этот вопрос остается неурегулированным", - отметили в пресс-службе МКСК.
Сейчас министерство разработало проект изменений в постановление Кабинета министров №57 "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" (от 27 января 1995 года). Он находится "на этапе межведомственного согласования".
Уточняется, что предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста для их временного выезда за границу в период военного положения. Речь идет о лицах, работающих в сфере:
"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в МКСК.
В Минкульте отметили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия. Поэтому сейчас работают над устранением указанной юридической неурегулированности.
Напомним, в течение 2024 года в Украине произошли важные изменения относительно выезда военнообязанных лиц за границу. В целом мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения имеют ограничения на выезд, однако для некоторых категорий предусмотрены исключения.
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