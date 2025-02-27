Минкульт пока не будет содействовать артистам и журналистам в выезде за границу: что случилось

Что может измениться для украинских художников, артистов и журналистов

В Минкульте рассказали, что из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда люди (получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства) не вернулись в Украину в установленные сроки.

Учитывая такую ситуацию и для достижения правовой определенности в этом вопросе, в конце 2022 года ведомство инициировало изменения - для минимизации использования целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения.

"Однако, по состоянию на сегодня этот вопрос остается неурегулированным", - отметили в пресс-службе МКСК.

Сейчас министерство разработало проект изменений в постановление Кабинета министров №57 "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" (от 27 января 1995 года). Он находится "на этапе межведомственного согласования".

Уточняется, что предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста для их временного выезда за границу в период военного положения. Речь идет о лицах, работающих в сфере:

культуры;

информационной безопасности;

стратегических коммуникаций;

линейных аудиовизуальных медиа.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в МКСК.

В Минкульте отметили, что осознают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия. Поэтому сейчас работают над устранением указанной юридической неурегулированности.