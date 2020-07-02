Мінкульт не планує переглядати мовні квоти

Міністерство культури не планує в цьому році переглядати питання мовних квот на телебаченні і радіо. В Україні поки немає ринку, який може робити якісний україномовний контент.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, питання квот не буде стояти після того, як українська держава зможе забезпечити суспільство якісним україномовним продуктом.

"Тут слід виходити з наявних економічних можливостей. Однак ринку, який може робити якісний україномовний контент сьогодні, немає", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що деякий час на українському ТБ і радіо буде залишатися російськомовне кіновиробництво і експорт.

"Я вірю, що цей період буде недовгим. Але тут варто враховувати економічні показники", - уточнив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає перегляд мовних квот, хоча і вважає питання мови в Україні штучним.

Також повідомлялося, що в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення побачили потенційний ризик порушення мовних квот.