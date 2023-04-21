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Минкульт официально обратился к Youtube с призывом заблокировать рекламу "Вагнера"

Фото: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко официально обратился к Youtube с призывом заблокировать рекламу ПИК "Вагнера".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра.

"Российская пропаганда меняется и эволюционирует. Кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в частности - ЧВК "Вагнера", - пишет министр.

Как отметил Ткаченко, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, TikTok и Youtube используются россиянами для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников против Украины.

Youtube, со своей стороны, неоднократно подчеркивал, что его политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют.

"Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нила Мохана с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", - отмечает министр.

Украина, как пишет Ткаченко, считает непростительным факт того, что крупнейший в мире видеохостинг позволяет рекламирование транснациональной преступной организации.

"Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира. Уверены, что наши партнеры из YouTube исправят ситуацию быстро", - добавил Ткаченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что видеохостинг Youtube позволяет размещать видеоролики, пропагандирующие российскую частную военную компанию "Вагнера".

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