Міністри оборони України і Німеччини обговорили пакет військової допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Резнікова.

"Ми обговорювали суть майбутнього пакету допомоги в сфері безпеки з Німеччини до України. З нетерпінням чекаю обіцяної підтримки", - написав міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню не раніше листопада або грудня. Зазначалося, що систему ППО раніше замовив Єгипет, який тепер відмовиться від неї на користь України.