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Міністри оборони України і Німеччини обговорили пакет військової допомоги

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Німеччина, Четвер 09 червня 2022 23:17
Міністри оборони України і Німеччини обговорили пакет військової допомоги Фото: прапор Німеччини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков і його німецька колега Крістін Ламбрехт обговорили сутність майбутнього пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Резнікова.

"Ми обговорювали суть майбутнього пакету допомоги в сфері безпеки з Німеччини до України. З нетерпінням чекаю обіцяної підтримки", - написав міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що Україна зможе отримати обіцяні Німеччиною системи протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню не раніше листопада або грудня. Зазначалося, що систему ППО раніше замовив Єгипет, який тепер відмовиться від неї на користь України.

Нагадаємо, перша важка зброя, яку обіцяла Німеччина, може надійти в Україну наприкінці червня.

Крім того, голова Верховної ради Руслан Стефанчук не виключає, що Німеччина надасть Україні, окрім систем IRIS-T, і підводні човни.

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