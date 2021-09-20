Міністри оборони Британії та Франції скасували зустріч через скандал з підводними човнами

Зустріч міністрів оборони Франції Флоранс Парлі та Великобританії Бена Уоллеса скасовано через ситуацію навколо відмови Австралії від французьких підводних човнів. Вона мала відбутися минулого тижня в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними видання, співголова Ради лорд Пітер Рікеттс заявив, що захід перенесено на більш пізній термін.

Міністри в супроводі воєначальників з обох країн мали також відвідати засідання Франко-британської ради - незалежної організації, створеної в 1972 році для зміцнення зв'язків між двома країнами. Як заявив виданню співголова ради Пітер Рікеттс, воно також не відбудеться.

16 вересня Австралія, Великобританія і США оголосили про створення нового партнерства у сфері безпеки - AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.