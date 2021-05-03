Міністри закордонних справ G7 проведуть першу особисту зустріч з початку пандемії

Лондон вибраний через те, що Британія зараз головує в G7.

Зазначається, що міністри обговорять такі питання, як відновлення економік після коронакризи, зміна клімату, відносини з Росією та Китаєм.

Очікується, що представники країн закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена на саміт G7 у Великій Британії наступного місяця.

Крім членів G7 Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.