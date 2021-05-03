Міністри закордонних справ G7 проведуть першу особисту зустріч з початку пандемії

В понеділок увечері, 3 травня, міністри закордонних справ країн G7 проведуть першу від початку пандемії коронавірусу особисту зустріч. Вона відбудеться у Лондоні.
Про це повідомляє Reuters.
Лондон вибраний через те, що Британія зараз головує в G7.
Зазначається, що міністри обговорять такі питання, як відновлення економік після коронакризи, зміна клімату, відносини з Росією та Китаєм.
Очікується, що представники країн закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена на саміт G7 у Великій Британії наступного місяця.
Крім членів G7 Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.
Нагадаємо, 10 квітня посли країн "Великої сімки" провели зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони заявили про важливість виконання Києвом умов програми Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги від Європейського союзу.
Потім п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність"Петро Порошенко обговорив з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу безпекові питання та протидію пандемії коронавірусу.