Міністри ЄС обговорять нові санкції проти Росії

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що додаткові санкції Європейського Союзу щодо Росії є одним з варіантів. Найближчим часом міністри обговорять подальші кроки щодо посилення заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Санкції завжди на столі. Міністри обговорять подальші кроки", - сказав він.

Раніше Боррель повідомив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити поставки зброї в Україну.

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