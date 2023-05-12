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У министров и глав ОВА появятся заместители по вопросам восстановления

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

У министров и руководителей областных военных администрации появятся заместители по восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"В ряде министерств и 11 областях будут созданы должности замминистра или замглавы ОВА по вопросам восстановления", - отметил он.

Так, это должно помочь ускорить процесс подготовки проектов и сделать сами проекты более качественными.

Напомним, Украина начинает строить систему защиты критической инфраструктуры.

Отметим, что по состоянию на март россияне разрушили более 152 тысяч жилых домов в Украине.

К тому же, Минцифры анонсировало программу "Восстановление" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

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инфраструктураДенис Шмыгаль