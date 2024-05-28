Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине

В прошлом месяце представители НАТО предложили создать фонд в 100 млрд евро для поддержки военных поставок в Украину и перевода координации военной поддержки Запада из формата "Рамштайн" под эгиду НАТО.

Первоначально заявленный как "миссия НАТО", этот пакет, скорее всего, подвергнется ребрендингу, чтобы избежать потенциально вводящего в заблуждение термина "миссия", который может относиться к наземной операции в Украине.

Цель фонда

Первоначально этот шаг был направлен на защиту долгосрочной поддержки Киева от политических изменений в правительствах военного альянса НАТО, пока продолжается война России против Украины.

Правительства в Европе, склоняющиеся вправо, могут последовать нежеланию Венгрии и Словакии поддержать Киев, а выборы в США могут вернуть бывшего президента США-республиканца Дональда Трампа обратно в Белый дом, что потенциально может поставить под угрозу потоки оружия.

Дипломаты НАТО надеются, что встреча в Праге на этой неделе позволит консолидировать позиции и принять решение на саммите в Вашингтоне. Ожидается, что 32 лидера представят значительный пакет помощи Украине и обсудят желание Украины присоединиться к альянсу.

Наполнение фонда

Прежде чем даже согласиться на создание фонда, министрам НАТО придется ответить на множество трудных вопросов, рассказали Euractiv несколько дипломатов, в том числе о размере взносов для всех стран-членов и его использовании.

"На данный момент не существует фонда в 100 млрд евро", - сказал Euractiv один дипломат НАТО, добавив, что еще неизвестно, какой вклад в фонд внесет каждый член.

Неясно, будут ли расчеты основываться на ВВП страны или на ее вкладах в бюджет общих расходов НАТО.

Согласно первому, чем больше ВВП, тем больше страна дает, что ставит США далеко впереди других, а Германию и Францию далеко позади. Другая идея заключается в том, чтобы каждый член НАТО вносил фиксированный процент. Эстония настаивает на том, чтобы союзники по НАТО выделяли Украине 0,25% своего ВВП, чтобы достичь суммы 100 млрд евро.

Ожидается, что министры стран НАТО также выскажут свое мнение о сроке фонда и о том, на что он будет тратиться в плане оборонного оборудования.

Изменение формата поддержки

Западный военный альянс до сих пор оставался за рамками оказания прямой летальной поддержки Украине, опасаясь втянуть ее в прямую войну против России. Однако с тех пор тон голоса НАТО изменился.

32 столицы НАТО в настоящее время рассматривают возможность перевода координации двусторонней военной поддержки Украины в институциональные рамки НАТО - внутри или за пределами территории Украины. В настоящее время это происходит в специальной группе поддержки "Рамштайн", созданной при администрации Байдена в США.

Задачи НАТО в этом отношении также остаются в стадии обсуждения. Предложения включают в себя согласование того, какое оборудование доставляться и будет ли НАТО участвовать в транспортировке оборудования к границам Украины и обучении вооруженных сил.

Обсуждения, вероятно, продолжатся после пятничной встречи дипломатов и экспертов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и столицах стран.