Министры обороны США и Албании обсудили помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Албании Нико Пелеши, чтобы обсудить военную поддержку Украины по итогам встречи в формате Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Министр Остин принял в Пентагоне министра обороны Албании. Они продолжили обсуждение, которое имело место на прошлой неделе на заседании Контактной группы по Украине", - сказала представитель оборонного ведомства США. Кроме того, на встрече в Пентагоне обсудили двустороннее сотрудничество США и Албании в оборонной сфере.