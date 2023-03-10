Министры стран G7 обсудили энергетическую помощь Украине после вчерашнего удара

Сегодня, 10 марта, состоялась онлайн-встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки". Одной из тем обсуждений стала энергетическая помощь Украине после очередного массированного удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Энергетическая коалиция готова удовлетворить наши неотложные потребности, поможет подготовиться к следующему зимнему сезону и будет инвестировать в долгосрочную энергетическую модернизацию Украины", - заявил Кулеба по итогам встречи.

По его словам, встречу министров созвал глава МИД Японии Есимаса Хаяши. Она прошла под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, в четверг, 9 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они опять атаковали энергетическую инфраструктуру.

Более детально о всех последствиях можете узнать в материале РБК-Украина.

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