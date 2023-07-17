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Министры финансов стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины

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Понедельник 17 июля 2023 03:23
Министры финансов стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины Фото: министры финансов стран G7 подтвердили поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Мы подтвердили, что не поколеблемся в поддержке Украины", - сказал Судзуки после председательства на встрече стран G7 в преддверии финансового собрания "Большой двадцатки" в городе Гандинагар на западе Индии. Министр финансов Украины Сергей Марченко виртуально присоединился к воскресной встрече.

Министры финансов стран G7 обсудили свой скоординированный ответ России в виде усиления экономических санкций против страны-агрессора. Политики также подняли вопрос о глобальных налоговых реформах, нацеленных на транснациональные корпорации, который находится в повестке дня собрания G20.

В преддверии встречи министров финансов стран G20 в понедельник и вторник, министры "Большой семерки" подчеркнули необходимость достижения цели по проведению налоговых реформ в 2025 году и призвали транснациональные корпорации платить свою справедливую долю.

Гарантии безопасности для Украины от стран G7

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, страны "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.

Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".

Детальнее о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.

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