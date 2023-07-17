Министры финансов стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины
Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
"Мы подтвердили, что не поколеблемся в поддержке Украины", - сказал Судзуки после председательства на встрече стран G7 в преддверии финансового собрания "Большой двадцатки" в городе Гандинагар на западе Индии. Министр финансов Украины Сергей Марченко виртуально присоединился к воскресной встрече.
Министры финансов стран G7 обсудили свой скоординированный ответ России в виде усиления экономических санкций против страны-агрессора. Политики также подняли вопрос о глобальных налоговых реформах, нацеленных на транснациональные корпорации, который находится в повестке дня собрания G20.
В преддверии встречи министров финансов стран G20 в понедельник и вторник, министры "Большой семерки" подчеркнули необходимость достижения цели по проведению налоговых реформ в 2025 году и призвали транснациональные корпорации платить свою справедливую долю.
Гарантии безопасности для Украины от стран G7
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, страны "Большой семерки" согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Она предусматривает долгосрочную поддержку безопасности и экономической сферы для нашей страны.
Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия также решили поддержать декларацию по гарантиям безопасности для Украины, которую согласовали лидеры "Большой семерки".
Детальнее о гарантиях безопасности для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.
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