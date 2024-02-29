Министры финансов стран G20 расходятся во взглядах по поводу войны в Украине, - Reuters

"Ссора, которая произошла всего за несколько часов до запланированного завершения переговоров G20, подчеркивает глубокий раскол среди членов группы по поводу эскалации геополитической напряженности, которую председательствующая Бразилия пытается преодолеть", - пишет издание.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что есть основания быть уверенным, что министры финансов G20 согласуют коммюнике со ссылкой на геополитические риски для экономического роста.

Но министры финансов G20 и руководители центральных банков еще не пришли к согласию по некоторым частям заявления.

Формулировка войны в Украине

Также члены G7 и Япония поддерживают идею говорить о войне "в" Украине, тогда как Россия хочет описать ее как войну "внутри" Украины.

Также члены G7 поддерживают формулировку, описывающую войну в Секторе Газа как "гуманитарный кризис" без упоминания Израиля. Япония заявила своим коллегам по G20, что осуждает террористический акт ХАМАС и испытывает глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

Бразильские чиновники, принимавшие мероприятие, попытались сосредоточить переговоры на экономическом сотрудничестве для решения таких проблем, как изменение климата и бедность, но страны, включая Германию, настаивали на совместном заявлении, в котором упоминаются войны в Украине и в Секторе Газа.

Позиция Германии

Линднер настаивал на том, что невозможно вести дела как обычно, поскольку продолжается война против Украины, "террор" ХАМАСа и гуманитарная ситуация в Секторе Газа.

"Все это не может оставить нас равнодушными, все это должно обсуждаться здесь", - заявил он журналистам, добавив, что есть основания быть уверенным, что коммюнике может быть подписано.

Он также сказал, что подготовлен проект, который отражает запрос на обсуждение геополитических вопросов.

Встреча G20

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" собрались в среду, 21 февраля, в Рио-де-Жанейро. Они обсуждали мировую напряженность и пути усовершенствования многосторонних организаций в рамках подготовки к ежегодному саммиту лидеров под председательством Бразилии.

Почти сразу же на встрече G20 в Бразилии западные министры иностранных дел осудили Россию за вторжение в Украину.