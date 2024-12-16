Министры ЕС сегодня примут 15-й пакет санкций против России, - Каллас

Главы Министерств иностранных дел (МИД) страны Европейского союза (ЕС) сегодня примут 15-й пакет санкций против России. Также обсудят ситуацию в Сирии и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу ЕС по вопросам внешних отношений и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии Каю Каллас во время разговора с журналистами.

Как отметила Каллас, сегодня министры обсудят Сирию, Украину и Грузию.

"По Украине министры иностранных дел сегодня примут 15-й пакет санкций, которые включают (ограничения, - ред.) теневой флот, санкции против официальных лиц Северной Кореи, а также против китайских компаний, которые способствуют этой войне. Это посылает четкое послание - кто бы ни подпитывал продолжение этой войны, есть цена, которую он должен заплатить", - заявила она.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о вероятности отправки европейских миротворцев в Украину, Каллас объяснила, что перед нарушением этого вопроса необходимо достичь мира, но пока Кремль не ищет мирных решений.

"Сначала должен быть мир, чтобы отправлять миротворцев. Россия не хочет мира, и это очень очевидно. Если вы посмотрите на интервью Лаврова (Сергей Лавров, глава МИД России, - ред), например, для Такера Карлсона (американский журналист, - ред.), - они (россияне - ред.) не отступают от своих целей. Поэтому мы не можем это обсуждать", - отметил она.

Санкции против России

Санкции против России со стороны ЕС и других стран были введены в ответ на ее вторжение в Украину. После начала полномасштабной войны ограничения были усилены. Санкции охватывают широкий спектр экономических, финансовых, энергетических и персональных ограничений. ЕС заморозил активы сотен российских физических и юридических лиц, запретил экспорт высокотехнологичного оборудования, включая полупроводники, и ограничил российский нефтяной и газовый экспорт.

Как писало недавно Bloomberg, ЕС планирует ввести первый пакет санкций против России за дезинформационные операции и другую гибридную деятельность.