Міністр юстиції роз'яснив рішення суду щодо вкладів Суркісів у ПриватБанку

Судового рішення щодо стягнення братами Суркісами 250 млн доларів (7 млрд грн) з державного "ПриватБанку" на сьогоднішній день не існує. Про це написав міністр юстиції України Денис Малюська у Facebook.

Як зазначив міністр, сьогоднішнім рішенням Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського райсуду від 25 лютого 2020 року, якою той роз'яснив і фактично повторив зміст ухвали Печерського суду від 9 лютого 2017 року щодо зобов'язання обслуговування "ПриватБанком" депозитів низки іноземних компаній без жодних обмежень і відповідно до договорів.

"Суть та сама - "ПриватБанк" має обслуговувати депозити без жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів… Що змінилося за три роки? Практично нічого, ну, точно нічого істотного", - написав він.

Малюська також зазначив, наразі отримання 7 млрд грн братами Суркісами залежить від "ПриватБанку".

"Не існує судового рішення про стягнення цих коштів з Привату. Там усе трохи складніше", - написав він.

Нагадаємо, 15 квітня Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ПриватБанку" і підтвердив рішення Печерського райсуду про стягнення 250 млн доларів на користь офшорних компаній бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

Як повідомляло РБК-Україна, Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку на 27 квітня. Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "ПриватБанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їх рахунках у "ПриватБанку" були стягнуті на користь держави.