Міністр Степанов не зміг представити стратегію реформи медицини, - експерт

Якщо міністр охорони здоров'я Максим Степанов і очолюваний ним МОЗ найближчим часом не покажуть реальної стратегії з цифрами й розрахунками, можна вважати, що на реформу медицини в черговий раз поставили хрест. Заяви міністра, що "нам вдалося відновити те, що руйнувалося 3 роки" на тлі відстрочки реформи, скандалів із закупівлями, затримками обіцяних 300% виплат лікарям та нездатністю захистити медпрацівників від коронавірусу - звучать непереконливо.

Про це написав директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк у блозі на "Цензор.НЕТ".

"Наприкінці минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, нарешті, відвідав засідання комітету ВР з питань здоров'я нації і розповів про долю медичної реформи. Ось що почули депутати і всі, хто стежить за медреформою: медичні установи будуть дофінансовані на рівні 2019 року (так званий "історичний бюджет"), МОЗ розробить протоколи лікування і стандарти медичної допомоги і окремі механізми фінансування для спеціалізованих лікарень, лікарям піднімуть зарплату, а реформа фактично відкладається до 1 січня 2021 року. Що це означає для пацієнтів? Моліться і платіть, як і раніше", - зазначив він.

За словами Миселюка, в цілому все виглядає так, що замість реальної стратегії з цифрами й розрахунками всі плани міністерства зараз зводяться до збереження поточної ситуації (ми дамо вам стільки, скільки ви звикли отримувати) і доплат лікарям. Розрахунок зрозумілий: напередодні місцевих виборів влада буде намагатися "задобрити" лікарів.

"Про те, що це чисто політична історія, кажуть і озвучені Степановим цифри. За його словами, доведеться дофінансувати близько 2,3 млрд грн, які лікарні недоотримають через перехід на контракти з НСЗУ. Це трохи понад 3% від запланованої суми, тобто насправді питання не в фінансах. У цьому році витрати на медицину були збільшені до 72 млрд грн, з яких 20 млрд мало йти на первинну ланку медицини, інші - на вторинну і спеціалізовану. Плюс 15 млрд, виділених на боротьбу з коронавірусом. Степанов говорить, що витрати треба збільшити до 6% ВВП. І тут би порадіти, але на що підуть ці гроші? На підтримку хворої системи, яка не задовольняє пацієнтів, не влаштовує лікарів і вимагає від держави все більших витрат? Тут як з дірявим відром: скільки вливай - все без ладу", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив, що попри те, що Максим Степанов перебуває на посаді вже майже три місяці, від нього так ніхто і не зміг отримати жодних конкретних пропозицій щодо зміни другого етапу медичної реформи.