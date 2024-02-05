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Министр по делам ветеранов Украины подала в отставку

Фото: Юлия Лапутина, министр по делам ветеранов Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Юлия Лапутина решила подать в отставку с должности министра по делам ветеранов Украины. Ее заявление поступило в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"В Верховную раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины", - написал Стефанчук. 

Фото: заявление Лапутиной (facebook.com/stefanchuk.official)

При этом он отметил, что заявление Лапутиной рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Рады. 

Что известно о Лапутиной

Стоит заметить, что Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Она получила психологическое и педагогическое образование. 

С 1992 года она начала службу в Службе безопасности Украины, была оперуполномоченной подразделения контрразведки. 

Позже служила старшим офицером в Центре специальных операций "А" СБУ. 

Лапутина помогала оборонять Украину после начала российского вторжения в 2014 году. Занималась разведкой и не только. 

25 марта 2020 года получила звание генерал-майора и стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины. 

Уже 18 декабря 2020 года ее назначили министром по делам ветеранов Украины. 

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

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