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Ердоган підтримав президента Венесуели Мадуро

Новини » Політика    24.01.2019 - 15:18
Ердоган підтримав президента Венесуели Мадуро
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина приєдналася до Росії і ряду інших держав, які оголосили про підтримку Мадуро

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро в протистоянні з лідером опозиції Хуаном Гуайдо. Про це заявив офіційний представник президента Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляє Калін, Гуайдо намагається здійснити державний переворот.

"Мій брат Мадуро! Стій в повний зріст, ми за тебе!" - процитував Ердогана його представник.

Туреччина приєдналася до Росії і ряду інших держав, які оголосили про підтримку Мадуро.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа виступає за відновлення демократії у Венесуелі. Також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що Європейський союз висловлює підтримку опозиційному політику Хуану Гуайдо і закликає провести нові вибори в країні.

Відзначимо, 23 січня речник опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента". Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.

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Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганВенесуэла
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