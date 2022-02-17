Міністр оборони підтримав легалізацію зброї для цивільних

"Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, я вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає. Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання - не носіння - короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно", - заявив міністр.

При цьому Резніков зазначив, що бойова зброя сил територіальної оборони повинна зберігатися належним чином, а резервісти, які підписали контракт, зобов'язані пройти відповідні навчання.

"Це різні типи зброї, одне з іншим не пов'язане. Але коли потенційні недоброзичливці будуть знати, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість коротких стволів та іншої зброї, це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії", - додав глава Міноборони.