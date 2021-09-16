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Глава МЗС Нідерландів пішла з посади через провал евакуації з Афганістану

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Нідерланди, Четвер 16 вересня 2021 21:18
Глава МЗС Нідерландів пішла з посади через провал евакуації з Афганістану Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг (flickr.com/ministeriebz)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг залишає посаду через хаотичний процес евакуації громадян з Афганістану. Вона оголосила про свою відставку після того, як Палата представників Нідерландів винесла їй вотум недовіри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Поки невідомо, чи продовжить Кааг свою роль як лідер партії D66. На цій посаді вона також представляла свою партію в дискусіях про формування нової правлячої коаліції в Нідерландах.

Шість місяців тому Кааг привела свою партію до значної перемоги на загальних виборах. Це призвело до того, що її партія стала другою за величиною в Палаті представників Нідерландів.

Зазначимо, що Сігрід Кааг очолювала Міністерство закордонних справ Нідерландів з 31 березня цього року.

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