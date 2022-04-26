Міністр оборони Канади обговорить зі своїми європейськими колегами військову допомогу Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, начальник штабу оборони Уейн Ейрі і заступник Міністра оборони Білл Метьюз в Німеччині в рамках саміту міністрів оборони обговорять військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

"26 квітня міністр Анан, генерал Ейрі й заступник міністра Метьюз візьмуть участь у зустрічах консультативної групи з питань оборони України, яку організовує Міністр оборони США Ллойд Остін на базі ВПС Рамштайн. Ці зустрічі дадуть партнерам і союзникам важливу можливість обговорити нинішні та майбутні оборонні потреби України", - йдеться в офіційному повідомленні.

Також відомо, що після зустрічі в Німеччині канадські чиновники оборонного відомства відправляться до Вашингтона для обговорення модернізації командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, а також консолідації зусиль Канади та США з підтримки України.