RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр оборони Канади обговорить зі своїми європейськими колегами військову допомогу Україні

Прапор Канади (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, начальник штабу оборони Уейн Ейрі і заступник Міністра оборони Білл Метьюз в Німеччині в рамках саміту міністрів оборони обговорять військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

"26 квітня міністр Анан, генерал Ейрі й заступник міністра Метьюз візьмуть участь у зустрічах консультативної групи з питань оборони України, яку організовує Міністр оборони США Ллойд Остін на базі ВПС Рамштайн. Ці зустрічі дадуть партнерам і союзникам важливу можливість обговорити нинішні та майбутні оборонні потреби України", - йдеться в офіційному повідомленні.

Також відомо, що після зустрічі в Німеччині канадські чиновники оборонного відомства відправляться до Вашингтона для обговорення модернізації командування повітряно-космічної оборони Північної Америки, а також консолідації зусиль Канади та США з підтримки України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада