Міністр оборони Ізраїлю заразився COVID-19: був вакцинований 4 рази

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

У його офісі повідомили, що Ганц буде працювати з дому, де він знаходиться на карантині. М іністр зможе продовжувати роботу, використовуючи спеціальні системи, вже встановлені в його будинку в Рош-ха-Аїні.

При цьому наголошується, що відчуває себе Ганц добре. Це пояснюється 4 дозами вакцини від коронавірусу, які отримав міністр.

"Я відчуваю себе добре, тому що я прищеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть та зробіть щеплення", - написав Ганц в Twitter .