Министр обороны Израиля заразился COVID-19: был вакцинирован 4 раза
Министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В его офисе сообщили, что Ганц будет работать из дома, где он находится на карантине. Министр сможет продолжать работу, используя специальные системы, уже установленные в его доме в Рош-ха-Аине.
При этом отмечается, что чувствует себя Ганц хорошо. Это объясняется 4 дозами вакцины от коронавируса, которые получил министр.
"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", - написал Ганц в Twitter.
Известно, что в четверг Ганц встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, начальником штаба ЦАХАЛ Авивом Кохави и другими высокопоставленными армейскими офицерами. Это, вероятно, приведет к тому, что все те, кто контактировал с министром обороны, также пройдут тестирование на COVID-19.
Напомним, что помощники Папы Римского также заболели COVID-19. При этом оба чувствуют себя хорошо, у одного из них симптомы совсем отсутствуют.