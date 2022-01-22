Министр обороны Израиля заразился COVID-19: был вакцинирован 4 раза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В его офисе сообщили, что Ганц будет работать из дома, где он находится на карантине. М инистр сможет продолжать работу, используя специальные системы, уже установленные в его доме в Рош-ха-Аине.

При этом отмечается, что чувствует себя Ганц хорошо. Это объясняется 4 дозами вакцины от коронавируса, которые получил министр.

"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", - написал Ганц в Twitter .