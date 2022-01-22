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Министр обороны Израиля заразился COVID-19: был вакцинирован 4 раза

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Израиль, Суббота 22 января 2022 07:05
Министр обороны Израиля заразился COVID-19: был вакцинирован 4 раза Фото: Бени Ганц, министр обороны Израиля (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В его офисе сообщили, что Ганц будет работать из дома, где он находится на карантине. Министр сможет продолжать работу, используя специальные системы, уже установленные в его доме в Рош-ха-Аине.

При этом отмечается, что чувствует себя Ганц хорошо. Это объясняется 4 дозами вакцины от коронавируса, которые получил министр.

"Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку", - написал Ганц в Twitter.

Известно, что в четверг Ганц встречался с премьер-министром Нафтали Беннетом, начальником штаба ЦАХАЛ Авивом Кохави и другими высокопоставленными армейскими офицерами. Это, вероятно, приведет к тому, что все те, кто контактировал с министром обороны, также пройдут тестирование на COVID-19.

Напомним, что помощники Папы Римского также заболели COVID-19. При этом оба чувствуют себя хорошо, у одного из них симптомы совсем отсутствуют.

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