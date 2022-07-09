Міністр оборони Британії вирішив, чи буде висуватися в прем'єри
Міністр оборони Бен Воллес не планує балотуватися на посаду прем'єра. Бажає зосередитись на чинній роботі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Воллеса.
Як відзначив Воллес, рішення було прийнято після обговорення з колегами та сім'єю.
"Мені було нелегко зробити цей вибір, але я зосереджений на своїй нинішній роботі та збереженні безпеки цієї великої країни. Я бажаю успіху всім кандидатам і сподіваюся, що ми швидко повернемось до розгляду питань, для вирішення яких ми всі були обрані", - заявив міністр оборони Британії.
Відзначимо, що Британія має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про рішення піти з посади. Цьому передували масові відставки чиновників його Кабміну та скандал із Крісом Пінчером.
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