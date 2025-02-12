Министр обороны США сделал заявление о помощи Украине от стран Европы

Турне Хегсета

Министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну.

В частности, глава Пентагона прибыл в Брюссель, где примает участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG или проще говоря встреча в формате "Рамштайн").

Так, выступая в Брюсселе, также Хегсет сделал заявление о возвращении Украины к границам до 2014 года. Он назвал это нереалистичным.

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