Министр обороны Румынии ушел в отставку из-за заявления об Украине

Министр обороны Румынии Василе Дынку подал в отставку. Поводом стало его заявление, в котором он незамысловато намекнул, что Украине, возможно, придется уступить территорию России во время переговоров.

Заявления министра вызвали критику со стороны президента Румынии Клауса Йоханниса. По его мнению, только правительство в Киеве может решать, с кем вести переговоры. В своем же заявлении об отставке в понедельник, 24 октября, Дынку объяснил "невозможность" работать с главой государства.

Что именно сказал Дынку

"Война будет продолжаться, единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. Страны мира, НАТО, Соединенные Штаты должны договариваться о безопасности Украины, гарантий и мира с Россией. Украина сама не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс в Украине сейчас не может позволить себе предположить… потерю территорий, окончательно несправедливую потерю территорий. Это было бы слишком большое поражение политиков", - сказал он в субботу, 8 октября.

При этом он высказал мнение, что у России есть ресурсы для продолжения войны.

"Было бы идеально достичь переговорной ситуации, даже если бы был достигнут замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей", - пояснил Дынку.