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Министр обороны Германии считает приемлемыми операции ВСУ на территории России

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Операции Вооруженных сил Украины на территории России вполне приемлемы в условиях захватнического нападения РФ на нашу страну.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Он отметил, что для стороны, на которую напали, вполне приемлемо проникать на территорию врага, чтобы, в частности, перекрыть ему пути снабжения.

"Пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, вам придется это принять. Неохотно, но это часть этого, чтобы, например, отрезать пути снабжения", - сказал Писториус.

В то же время, министр дал понять, что Запад, принимая решение о поставках оружия Украине, должен помнить о том, как будет вестись война.

"Если Украина требует определенных типов бомб, которые запрещены по всему миру, то надо сказать "нет", - добавил он.

Отметим, что Украина просила у партнеров кассетные боеприпасы и фосфорное зажигательное оружие.

Напомним, Писториус отмечал, что Украина должна победить в войне против РФ, в противном случае это будет лишь началом российской агрессии.

При этом министр обороны Германии считает, что сейчас не время решать вопрос вступления Украины в НАТО.

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