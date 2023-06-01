RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Германии отреагировал на призывы передать Украине ракеты Taurus

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Страна остается осторожной в таких вопросах.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. И до сих пор точка зрения не изменилась", - заявил он, комментируя призывы к властям Германии начать поставки Taurus в Украину.

Он уточнил, что окончательное решение по вопросу передачи еще не принято.

Отметим, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. Также начать поставки призывал один из депутатов Бундестага.

Ракеты Taurus

Немецкие ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже получила Украина. Но боеприпасы немецкого производства способны бить по целях на расстоянии до 500 километров. Вес ракеты составляет 1400 кг, а длина - 5 метров.

Общий вес боевой части ракеты - 480 килограммов. Она состоит из кумулятивного передового заряда и фугасного основного заряда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияракетиПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины