Министр обороны Германии отреагировал на призывы передать Украине ракеты Taurus

"Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. И до сих пор точка зрения не изменилась", - заявил он, комментируя призывы к властям Германии начать поставки Taurus в Украину.

Он уточнил, что окончательное решение по вопросу передачи еще не принято.

Отметим, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. Также начать поставки призывал один из депутатов Бундестага.

Ракеты Taurus

Немецкие ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже получила Украина. Но боеприпасы немецкого производства способны бить по целях на расстоянии до 500 километров. Вес ракеты составляет 1400 кг, а длина - 5 метров.

Общий вес боевой части ракеты - 480 килограммов. Она состоит из кумулятивного передового заряда и фугасного основного заряда.