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Министр обороны Германии попросил для Бундесвера дополнительно 10 млрд евро

На фото: министр обороны Германии Борис Писториус (GettyImagеs)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Германии Борис Пистопиус утверждает, что без увеличения бюджета на 10 млрд евро модернизация Бундесвера невозможна. Пока неизвестно, получит ли ведомство эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Известно, что чиновники Минобороны во время первых переговоров с финансовым ведомством по бюджету утверждали, что без этого увеличение модернизации Бундесвера, обещанной канцлером Олафом Шольцом, было бы невозможно.

Добавляется, что причин для дополнительных нужд Бундесвера много. К примеру, войска требуют больше денег для пополнения пустых складов боеприпасов. В специальном фонде для вооруженных сил, который имеет 100 миллиардов евро, на это почти не предусмотрены средства.

Кроме того, планировщики Писториуса опасаются, что повышение зарплат в государственном секторе снизит возможности для инвестиций в оперативную готовность Бундесвера.

Еще одним аргументом является требования НАТО. Сейчас Германия даже не приблизилась к достижению 2% ВВП на оборону, как требует Альянс. В настоящее время Германия тратит около 1,6 процента. Издание отмечает, что единственный способ преодолеть 2-процентный барьер – это значительно увеличить годовой бюджет.

Однако пока неизвестно, получит ли Писториус дополнительные средства. Министерство финансов настаивает на том, чтобы изначально были израсходованы средства из специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

В настоящее время ведомства ведут конфиденциальные переговоры с Министерством финансов о ключевых цифрах федерального бюджета на 2024 год, который будет принят кабинетом министров в середине марта.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить новые зенитки Gepard до конца февраля.

Также сообщалось, что Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитки Gepard, автомобили, генераторы.

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