Писториус о Leopard для Украины: Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки

В ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, обнародованное Sky News.
Чиновник отметил, что правительство должно рассмотреть многие факторы и не будет прибегать к поспешным действиям.
Писториус пояснил, что говорится о факторах, включающих вопросы безопасности для немецкого населения.
Напомним, западные союзники не пришли к соглашению о предоставлении Украине боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.
Однако глава МИД Германии Анналена Бербок 22 января подчеркнула, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.
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