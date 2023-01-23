Писториус о Leopard для Украины: Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки

В ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, обнародованное Sky News.

Чиновник отметил, что правительство должно рассмотреть многие факторы и не будет прибегать к поспешным действиям.

Писториус пояснил, что говорится о факторах, включающих вопросы безопасности для немецкого населения.